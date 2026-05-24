Грузия отмечает День Незавиcимости

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
День независимости сегодня отметят в Грузии, по всей стране пройдут массовые гуляния, культурные, спортивные и детские мероприятия.

Сегодня в Грузии отмечается День независимости. Празднование традиционно начнется с торжественной церемонии принесения военной присяги призывниками.

Наиболее насыщенная праздничная программа подготовлена в Тбилиси. При этом в течение всего дня в различных городах страны будут проходить массовые гуляния, а также культурные, спортивные и детские мероприятия.

Празднование исторически приурочено к событиям 26 мая 1918 года. В этот день было провозглашено создание независимой Демократической Республики Грузия правительством во главе с политическим деятелем Ноэ Жордания. В таком статусе государство просуществовало два с половиной года.

На ее месте была сформирована Социалистическая Советская Республика Грузия, которая спустя время вошла в состав Закавказской Советской Федеративной Социалистической Республики.

Акт о государственной независимости Грузии был принят в 1991 году. Соответствующий документ утвердил Верховный Совет республики 9 апреля на основании прямых результатов проведенного ранее всенародного референдума.

