В Иране готовы к срыву переговоров с США – СМИ

Иранские СМИ сообщают, что Тегеран готов к возможному провалу переговоров с делегацией Вашингтона, несмотря на признаки заключения потенциального мирного соглашения.
Вопреки перспективе заключения соглашения между Ираном и США, иранское руководство готовится к возможному провалу переговоров, сообщает агентство Tasnim, со ссылкой на источники.
Как пишет агентство, иранские вооруженные силы находятся в полной боевой готовности на случай, если опасения руководства сбудутся.
"Вооруженные силы Ирана, учитывая историю агрессивных действий со стороны США, всегда находятся в полной боевой готовности независимо от состояния переговоров"
– Tasnim
Согласно источникам, "в случае чрезмерных требований, предлогов и возможных военных действий против Ирана" Соединенные Штаты получат от Ирана более конкретный и жесткий ответ.