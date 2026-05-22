В Иране готовы к срыву переговоров с США – СМИ

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иранские СМИ сообщают, что Тегеран готов к возможному провалу переговоров с делегацией Вашингтона, несмотря на признаки заключения потенциального мирного соглашения.

Вопреки перспективе заключения соглашения между Ираном и США, иранское руководство готовится к возможному провалу переговоров, сообщает агентство Tasnim, со ссылкой на источники.

Как пишет агентство, иранские вооруженные силы находятся в полной боевой готовности на случай, если опасения руководства сбудутся.

"Вооруженные силы Ирана, учитывая историю агрессивных действий со стороны США, всегда находятся в полной боевой готовности независимо от состояния переговоров"

– Tasnim

Согласно источникам, "в случае чрезмерных требований, предлогов и возможных военных действий против Ирана" Соединенные Штаты получат от Ирана более конкретный и жесткий ответ.

 

