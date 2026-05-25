Мехрибан Алиева поздравила верующих с праздником Курбан-Байрам

Первый вице-президент Азербайджана направила пожелания по случаю наступления священного мусульманского праздника Курбан-Байрамы.
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила граждан с праздником Курбан-Байрам. Поздравление размещено на ее официальных страницах в социальных сетях.
В своем праздничном послании она обратилась ко всем верующим с искренними пожеланиями благополучия.
"Пусть Аллах примет молитвы, пожелания и жертвоприношения каждого!"
— Мехрибан Алиева
Курбан-Байрам является одним из главных событий исламского календаря. Праздник символизирует милосердие и знаменует собой окончание паломничества к святым местам. Традиционно в эти дни мусульмане совершают обряд жертвоприношения, а также делятся пищей с нуждающимися и близкими людьми.