Рябков встретился с замсекретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана

Встреча замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова и замсекретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Багери Кани состоялась сегодня, о ней рассказали в МИД РФ.

"Состоялся предметный обмен мнениями по ряду актуальных вопросов текущей международной повестки дня с акцентом на ситуацию вокруг иранской ядерной программы"

– МИД России

Напомним, что ранее прошла встреча Али Багери Кани и замглавы МИД РФ Георгием Борисенко. На ней дипломаты поговорили о том, как протекает переговорный процесс между Ираном и США.