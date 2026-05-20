Краснодар вошел в топ российских городов по количеству любителей бега

Краснодар и Волгоград стали лидерами в стране по числу жителей, которые занимаются бегом.

В исследовании Сбера отмечается. что в Краснодаре и Волгограде беговой активностью занимается половина жителей. В пятерке лидеров еще три города на Волге – Казань, Ульяновск и Самара.

Исследование охватило 37 российских городов с числом жителей более 500 тыс человек.

По данным авторов опроса, наибольшей популярностью бег пользуется у россиян от 18 до 30 лет. В этой группе бегом занимаются 54% респондентов. Бег выбирает и половина россиян от 31 до 40 лет, передает ТАСС.