Трамп поддержал Пашиняна перед выборами в Армении

Глава Белого дома рассчитывает, что нынешний премьер Армении одержит победу на предстоящих парламентских выборах в республике. Трамп подчеркнул, что Никол Пашинян – это его большой друг и лидер, делающий свою страну сильной и богатой.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп полностью и безоговорочно поддерживает действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна на парламентских выборах, запланированных на 7 июня. Об этом американский лидер написал на своих страницах в социальных сетях.

В своем послании Дональд Трамп высоко оценил деятельность главы армянского правительства.

"Премьер-министр Армении Никол Пашинян, мой большой друг и лидер, делает свою страну сильной, богатой и очень безопасной! Никол полностью разделяет мое видение мира и процветания для Армении и всего региона Южного Кавказа"

– президент США

Он напомнил, что не так давно американский госсекретарь Марко Рубио посещал Армению, где оформил несколько важных соглашений. Дональд Трамп подчеркнул, что в скором времени Вашингтон и Ереван вместе вступят на "Маршрут Трампа для международного миру и процветания", который преобразит Южный Кавказ и поможет американским энергетическим компаниям получить доступ из Центральной Азии вплоть до США.

"По этим причинам я целиком и полностью поддерживаю кандидатуру Никола на переизбрание 7 июня 2026 года. С помощью Никола мы поднимем Соединенные Штаты, Армению, Южный Кавказ и Центральную Азию на недосягаемые прежде высоты. Сделаем (Армению) снова великой – MAGA! (Make Armenia Great Again)"

– американский лидер

Позднее Никол Пашинян разместил на своих страницах в соцсетях сообщение, в котором поблагодарил Дональда Трампа за слова поддержки, сказанные за полторы недели до выборов.

"Спасибо, господин президент Дональд Трамп, за высокую оценку и добрые слова"

– армянский премьер