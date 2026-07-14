Ставропольское мороженое пользуется все большим спросом за рубежом

В первом полугодии текущего 2026 года ставропольские предприятия, выпускающие мороженое, вынуждены были в 10 раз увеличить его поставки на экспорт – сказался высокий спрос на эту продукцию.

Лакомки из соседних стран в летнюю жару отдают предпочтение мороженому, сделанному в Ставропольском крае – спрос на него за рубежом за первое полугодие 2026 года вырос в 10 раз, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития края.

"Видим значительное увеличение поставок сразу по нескольким направлениям: в 3 раза вырос экспорт молока и сливок - 37,3 т на $138,8 тыс, в 4,8 раза выросли поставки сыра и творога - 6 т на $32,8 тыс, в 10 раз увеличились поставки мороженого - 98 т на $730,8 тыс"

- министр экономического развития края Антон Доронин

Пока предприятиям края удается легко справляться с выросшими потребностями в лакомстве – всего на Ставрополье производят порядка 200 наименований мороженого, а промышленные мощности позволяют нарастить выпуск до 10 тыс т продукции в год, передает портал "Это Кавказ".

Всего в пищевой промышленности края сейчас работают 750 производств, они заняты в 38 видах деятельности, добавил министр.