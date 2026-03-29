Ингушская река Сунжа балансирует на грани экокатастрофы

Проверка реки Сунжа в Ингушетии показала ее катастрофическое состояние, причем связано это не с природными катаклизмами, обрушившимися на регион, а с человеческим фактором: водную артерию население использует как канализацию.

Сотрудники Минприроды Ингушетии, проведя проверку одной из крупных рек региона – Сунжи, забили тревогу из-за состояния водной артерии, балансирующей на грани экологической катастрофы, сообщила пресс-служба министерства.

"Годами в воду сбрасывают канализационные стоки, строительный и бытовой мусор. Для борьбы с загрязнением реки с 1 августа ведомство организует проверку канализационных стоков. К рейдам привлекут волонтеров"

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В ведомстве пообещали применить самые строгие меры к нарушителям, включающие серьезные штрафы и блокировку незаконных сбросов сточных вод, а имена злостных нарушителей закона могут публично озвучить в мечетях региона, говорится в сообщении, передает "АиФ-Ставрополье".

Напомним, ранее мы писали о том, что в мае власти начали укреплять береговую линию реки, чтобы ликвидировать последствия его размыва. Работы велись в сельском поселении Троицкое Сунженского района, там же провели и расчистку русла реки, чтобы защитить участок от повторного размыва. Сильные ливни, приведшие к размыву берега реки Сунжа, обрушились на Ингушетии в в марте-апреле.