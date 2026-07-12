Трамп уведомил Конгресс США о возобновлении боевых действий с Ираном

По сообщениям СМИ,Дональд Трамп направил в Конгресс официальное письменное уведомление о возобновлении проведения американскими вооруженными силами боевых действий против Ирана.

Президент США Дональд Трамп направил в Конгресс формальное уведомление о возобновлении боевых действий против Ирана. Об этом сообщает газета The New York Times.

В документе от 10 июля глава государства пояснил, что американские вооруженные силы атаковали иранские объекты в целях обороны тремя днями ранее.

Напомним ранее 28 февраля США и Израиль начали войну с Ираном. В результате ударов с воздуха погиб в том числе верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривал немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане.

Затем в швейцарском городе Бюргеншток при посредничестве Катара и Пакистана прошли переговоры США и Ирана. Согласно опубликованному по итогам встречи совместному заявлению, стороны договорились о проведении дальнейших технических консультаций.

Однако в ночь на 8 июля американская армия вновь нанесла удары по иранской территории. Поводом послужили заявления США о нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива.