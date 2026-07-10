Средневековую крепость восстановят на западе Грузии

В Грузии анонсировали масштабную реставрацию крепости Чаквинджи, расположенной в Зугдидском районе (регион Самегрело - Земо Сванети).
Национальное агентство по охране культурного наследия уже начало работу по подготовке проектной документации для реставрации средневековой постройки, получившей в 2017 году статус памятника национального значения.
Крепость Чаквинджи датируется V–XVII веками. Она считается одним из ярких образцов грузинской оборонительной архитектуры. На территории крепости были обнаружены слои раннего, развитого и позднего Средневековья. Сооружения сохранили характерные для своих эпох архитектурные и конструктивные особенности, представляющие значительную историческую ценность, передает "Sputnik Грузия".
В восстановительных работах также будет задействована администрация Зугдидского муниципалитета. Она сконцентрируется на благоустройстве прилегающей территории и развитии дорожной инфраструктуры возле крепости.