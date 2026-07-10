Эр-Рияд и Исламабад выступили за продолжение диалога США-Иран

Два крупных игрока на Ближнем и Среднем Востоке – Саудовская Аравия и Пакистан – провели сегодня дипломатические консультации в связи с точечными боевыми действиями между США и Ираном. Министры иностранных дел двух государств призвали участников иранского конфликта к возвращению за стол переговоров.

Сегодня вечером состоялись телефонные переговоры между главами МИД Саудовской Аравии и Пакистана Фейсалом бин Фарханом и Исхаком Даром. Основной темой беседы стала негативная динамика в урегулировании иранского конфликта из-за возобновившихся на этой неделе ежедневных обменов ракетными ударами между войсками США и Корпусом стражей Исламской революции.

Министры согласились в том, что стороны необходимо вернуть за стол переговоров и мотивировать к продолжению конструктивного диалога по новой ядерной сделке. Бин Фархан и Дар обратились к Вашингтону и Тегерану с соответствующим совместным заявлением.

Главы МИД двух стран выразили озабоченность эскалацией военной обстановки в Персидском заливе и отметили важность наращивания работы посредников для деэскалации ситуации в регионе и содействия мирным контактам Вашингтона и Тегерана, целью которых должна быть полноценная безопасность Ближнего Востока.

Обе стороны выступили за безусловное разрешение всех американо-иранских противоречий исключительно мирными средствами.