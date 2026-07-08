Израиль может присоединиться к новым атакам США на Иран – СМИ

В Израиле не исключают свое участие в новых атаках США на Иран. В еврейском государстве отметили, что готовы к этому.

Израиль готов поучаствовать в новых атаках Соединенных Штатов на Иран, если американцы попросят об этом. Об этом рассказали источники в Израиле.

Один из них отметил, что еврейское государство доказало, что поддерживает США, передает газета New York Post (NYP).

"Не уверен, что США заинтересованы в том, чтобы Израиль присоединялся к ним. Но если нужно, то мы готовы снова это сделать"

– источник

В то же время он подчеркнул, что Израиль не хочет возвращаться в то время, когда людям приходилось прятаться в убежищах".

Напомним, США и Израиль начали военную кампанию против Ирана в конце февраля. В результате ударов по иранским объектам погиб ряд высокопоставленных официальных лиц Исламской Республики, в том числе ее верховный лидер Али Хаменеи. В июне США и Иран оформили меморандум о взаимопонимании, который предполагает немедленное прекращение боевых действий. Несколько дней назад США и Иран обменялись новыми ударами, после которых Вашингтон обвинил Тегеран в нарушении договоренностей.