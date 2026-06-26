Соглашение о транзите электроэнергии в Грузию утвердили в Азербайджане

В Азербайджане утвердили межправительственное соглашение о поставках электроэнергии в Грузию и ее транзите через территорию страны. Свою подпись под документом поставил президент АР Ильхам Алиев.
Подписание соглашения состоялось в Баку 18 мая нынешнего года. Оно должно закрепить механизмы сотрудничества в сфере энергопоставок и повысить роль Южного Кавказа как узла трансграничной энергетической логистики. Текст документа размещен на официальном портале азербайджанского лидера.
Реализацией положений документа займется Минэнерго Азербайджана. В свою очередь, МИД АР направит грузинскому правительству официальное уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу, передает "Sputnik Азербайджан".