Соглашение о транзите электроэнергии в Грузию утвердили в Азербайджане

Баку и Тбилиси этой весной оформили межправсоглашение о поставках электроэнергии в Грузию и ее транзите через грузинскую территорию. Сегодня этот документ утвердил президент Азербайджана.

В Азербайджане утвердили межправительственное соглашение о поставках электроэнергии в Грузию и ее транзите через территорию страны. Свою подпись под документом поставил президент АР Ильхам Алиев.

Подписание соглашения состоялось в Баку 18 мая нынешнего года. Оно должно закрепить механизмы сотрудничества в сфере энергопоставок и повысить роль Южного Кавказа как узла трансграничной энергетической логистики. Текст документа размещен на официальном портале азербайджанского лидера.

Реализацией положений документа займется Минэнерго Азербайджана. В свою очередь, МИД АР направит грузинскому правительству официальное уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу, передает "Sputnik Азербайджан".