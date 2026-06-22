Вестник Кавказа

Мы получили гарантии – Кобахидзе о поставках газа из Азербайджана в Грузию

Мы получили гарантии – Кобахидзе о поставках газа из Азербайджана в Грузию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ираклий Кобахидзе заявил, что Тбилиси договорился с Баку по газовому контракту и получил гарантии на поставку 2 млрд куб м.

Глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Тбилиси получил гарантии на поставку свыше 2 млрд куб м газа по выгодной цене из Азербайджана. 

"Мы провели чрезвычайно важные переговоры с нашей дружественной страной - Азербайджаном по поводу газоснабжения, которое имеет фундаментальное значение для нашей страны. В результате мы получили гарантию на поставку более 2 миллиардов кубометров газа по выгодной цене"

– Ираклий Кобахидзе 

По словам Кобахидзе, успешные переговоры с Азербайджаном имеют важнейшее значение для страны, так это как укрепляет энергетическую безопасность. 

По словам Кобахидзе, за минувший год в стране получили доступ к газу свыше 60 городов и сел. Всего газ проведен в 10 тыс домохозяйств.

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