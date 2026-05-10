Баку подвел промежуточные итоги урегулирования отношений с Ереваном

Глава МИД Азербайджана сообщил о позитивной динамике в процессе делимитации границ с Арменией и сообщил, что как только в армянскую конституцию будут внесены изменения, стороны смогут подписать мирный договор.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов рассказал о прогрессе в процессе делимитации границ с Арменией и напомнил, что мирное соглашение может быть подписано только после того, как из конституции Армении исчезнут территориальные претензии к Азербайджану.

"Между двумя странами продолжается работа по процессу делимитации. На уровне обеих стран созданы соответствующие комиссии. Принято также множество нормативных актов. Достигнуты определенные договоренности о том, что делимитация будет продолжаться с севера на юг. Азербайджанская сторона завершила все работы, которые лежали на ней в рамках финализации мирного соглашения"

– Джейхун Байрамов

Говоря о делимитации границ, министр подчеркнул, что наблюдается прогресс, делимитировано уже около 13 км государственной границы, на этих участках также проведены работы по демаркации.

"Мы наблюдаем позитивную динамику в данном контексте. На сегодняшний день уже приняты и утверждены обеими сторонами нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность комиссий"

– Джейхун Байрамов

Глава МИД Азербайджана сообщил, что Баку выполнил все возложенные на него обязательства, необходимые для завершения работы над мирным соглашением с Ереваном. Текст мирного соглашения уже парафирован и обнародован.

"Позиция азербайджанской стороны в этом вопросе принципиальна. Президент Ильхам Алиев уже озвучил официальную позицию Азербайджана. Мы ожидаем исключения из Конституции Армении территориальных претензий к Азербайджану. После этого мирное соглашение может быть подписано"

– Джейхун Байрамов

Он напомнил, что армянская сторона заявила, что в новом Конституционном акте не будет ссылки на прежний Акт о независимости – это снимет препятствия для достижения мира. Министр отметил, что чем быстрее это произойдет, тем будет лучше.

Также глава азербайджанского внешнеполитического ведомства рассказал о том, как продвигаются работы над Зангезурским коридором. По его словам, в настоящее время продолжается работа над проектом автомобильного и железнодорожного сообщения через территорию Армении в рамках Зангезурского коридора. Въезд и выезд в рамках проекта TRIPP ("Маршрут Трампа") находятся на территории Азербайджана, в связи с этим американские партнеры регулярно информируют Баку о ходе работы.

"Этот проект поддерживается США. Переговоры ведутся между США и Арменией. Однако въезд и выезд на участке TRIPP находятся на территории Азербайджана, поэтому нас информируют американские партнеры. Нам сообщили, что процесс идет, сейчас это стадия подготовки документов. Мы ожидаем, что в ближайшее время по этому вопросу появятся новые новости"

– Джейхун Байрамов