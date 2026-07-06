Вестник Кавказа

Жители Крыма останутся без водоснабжения из-за аварийных работ

Кран холодной и горячей воды
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В ряде районов и населенных пунктов Крыма сегодня будет временно ограничено водоснабжение в связи с проведением необходимых ремонтных работ.

В Крыму сегодня в семи населенных пунктах и двух районах частично приостановят подачу питьевой воды из-за аварийно-ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба государственного предприятия "Вода Крыма".

​"Восьмого июля в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение"

- сообщение

​В частности, отключения затронут село Изобильное в районе Алушты, Джанкой, Красногвардейский район, два микрорайона Евпатории, а также поселки Новоозерное и Мирный. Кроме того, подача воды будет ограничена в Керчи, прилегающих селах и населенных пунктах, Ленинском районе и поселке Приморский.

​Ранее уточнялось, что отсутствие воды в указанных районах в том числе связано с работами по ремонту электросетей, которые проводит предприятие "Крымэнерго".

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