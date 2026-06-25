Дагестан станет тренировочной базой российского футбола

В скором времени в Дагестане появится не имеющий аналогов в стране Всероссийский футбольный центр, который будет включать шесть полноразмерных футбольных полей со всей необходимой инфраструктурой.

В Дагестане началось строительство крупнейшего в России Всероссийского футбольного центр, не имеющего аналогов в стране, сообщил врио главы региона Федор Щукин.

"В Дагестане строится Всероссийский футбольный центр - комплекс, который не имеет аналогов. Он станет круглогодичной тренировочной базой для команд из Дагестана и других регионов, а в дальнейшем на этой площадке сборы сможет проводить даже сборная России по футболу"

- Федор Щукин

Проект реализует Российский футбольный союз (РФС). В него будут входить шесть полноразмерных полей со всей обеспечивающей их работу инфраструктурой. Уже выполнена укладка нескольких из них, со своей стороны Дагестан благоустроит территорию вокруг них, построит подъездные дороги и создаст другие удобства для команд, - пояснил Щукин, передает портал "Это Кавказ".

По завершении работ новый центр сможет проводить знаковые матчи, в остальное время в нем будут тренироваться российские футбольные команды. Помимо этого, в центре будут готовить тренеров и судей, а также проводить семинары и мастер-классы, сообщили в РФС.