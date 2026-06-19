У Дагестана будет собственная студия патриотического кино

Накануне в Москве прошла презентация проекта "Сказочное наследие", в рамках которого был утвержден новый этап ее реализации - создания Дагестанской студии патриотического кино, картины которой расскажут о жизни на малой Родине.

Дагестан будет пропагандировать жизнь своих многочисленных народов благодаря новой студии патриотического кино, создать которую решили участники проекта "Сказочное наследие", презентация которого прошла накануне в Московском доме национальностей, сообщили организаторы мероприятия.

"Участники презентации в формате живого диалога связались по телемосту с Дагестаном и вместе обсудили создание дагестанской студии патриотического кино"

- сообщение

Планируется, что новая киностудия будет снимать документальные фильмы и ролики о защитниках Отчества, о любви к малой Родине, о народных промыслах, о культуре и добрососедстве народов, живущих в Дагестане, информирует портал "Это Кавказ".

Проект уже получил поддержку ДОСААФ, соответствующие письма направлены в адрес правительства Дагестана и в министерство просвещения РФ, инициаторы проекта ждут их решения.