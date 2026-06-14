Вестник Кавказа

Самолет из Новосибирска сел на недостроенную полосу в Махачкале

Самолет из Новосибирска сел на недостроенную полосу в Махачкале
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Накануне на недостроенную взлетно-посадочную полосу в Махачкале приземлился самолет авиакомпании S7, прилетевший в столицу Дагестана из Новосибирска. К счастью, посадка прошла нормально.

Накануне в аэропорту столицы Дагестана Махачкалы произошло курьезное происшествие, которое могло закончиться трагедией: пассажирский самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс из Новосибирска, по ошибке приземлился на недостроенную взлетно-посадочную полосу, сообщили сегодня в пресс-службе авиаперевозчика.

Инцидент произошел с рейсом S7 5151: экипаж воздушного авиалайнера посчитал, что новая полоса уже введена в эксплуатацию, поскольку она была более заметна, чем действующая, и направил самолет на нее, после чего совершил успешную посадку, передает "АиФ-Дагестан".

К счастью посадка прошла благополучно, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, а воздушное судно после приземления самостоятельно вырулило на стоянку.

Несмотря на то, что полоса оказалась вполне пригодной для посадки самолетов, авиакомпания намерена провести служебное расследование для выяснения всех обстоятельств случившегося и причин, по которым экипаж при посадке ориентировался на недействующую ВПП.

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