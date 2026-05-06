Вестник Кавказа

Росавиация ограничила заправку иностранных самолетов в аэропортах СКФО

Росавиация ограничила заправку иностранных самолетов в аэропортах СКФО
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В аэропортах СКФО ограничили заправку иностранных самолетов. Запрет касается дополнительных объемов топлива.

Российские авиационные власти ввели ограничения на заправку самолетов иностранных компаний авиационным топливом "впрок" в воздушных гаванях СКФО. Мера распространяется на аэропорты Минеральных Вод, Махачкалы, а также Нижнего Новгорода. Ограничения не затронут российские авиакомпании.  

"Гражданская авиация России продолжает выполнять программу перевозок в штатном режиме. Аэропорты обеспечены топливом в полном объеме под программу перевозок, заявленную авиакомпаниями. Ограничения касаются иностранных перевозчиков, которым теперь запрещено заправляться в российских аэропортах "впрок"

– Росавиация 

Как отметили в ведомстве, снабжение российских воздушных гаваней топливом контролируется Росавиацией.

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