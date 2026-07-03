Казахстан до конца года отказался от импортных яблок

Казахстан намерен запретить ввоз яблок из других стран, в том числе и из ЕАЭС, до 31 декабря 2026 года: урожай, который ожидается у садоводов страны в нынешнем году, полностью обеспечит фруктами ее жителей.

Казахстан в ближайшее время намерен ввести запрет на ввоз яблок до конца текущего 2026 года: запрет коснется и стран ЕАЭС, говорится в проекте приказа, разработанного Минсельхозом страны.

Причина столь категоричного запрета – обильный урожай, который ожидается у казахстанских садоводов. Власти страны намерены таким образом поддержать отечественных производителей и обеспечить стабильный сбыт их продукции, передает Sputnik Казахстан.

В течение первых четырех месяцев текущего 2026 года Казахстан импортировал около 6550 т яблок и груш из стран СНГ, при этом основным поставщиком фруктов стала Киргизия - около 2000 т, также яблоки и груши ввозили из России, Азербайджана и Узбекистана, говорится в сообщении.

Еще 50 тыс т за эти четыре месяца поставили в страну Польша (28,7 тыс т) и Китай (25 тыс т), сообщает Бюро нацстатистики Казахстана.