На похороны аятоллы Хаменеи в Иран прибыли более ста иностранных делегаций

Делегации из более чем ста государств прибыли в Иран для участия в траурных мероприятиях и официальной церемонии прощания с покойным аятоллой Али Хаменеи.

В Тегеран на церемонию прощания с верховным лидером Исламской Республики Али Хаменеи съехались делегации из более чем ста стран. Соответствующую информацию передают иранские СМИ.

Траурные мероприятия посетили президент Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер-министр Армении Никол Пашинян, глава правительства Пакистана Шахбаз Шариф и председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Также в Иран прибыли президент Ирака Низар Амиди, глава Иракского Курдистана Нечирван Барзани и председатель иракского парламента Хайбат аль-Халбуси.

Российскую делегацию возглавил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Китайскую сторону на церемонии представляет заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Хэ Вэй, а делегацию Индии — губернатор штата Бихар Сайед Ата Хаснаин.

Прощание с верховным лидером пройдет с 3 по 9 июля. После мероприятий в Тегеране и Куме тело Хаменеи 8 июля перевезут в святыни Наджафа и Кербелы в Ираке, а 9 июля похоронят в мавзолее Имама Резы в Мешхеде.

Напомним, 28 февраля верховный лидер Али Хаменеи погиб при ударе США и Израиля по Тегерану. Изначально похороны планировались на март, но их перенесли из-за большого потока желающих проститься.