Медведев прибыл на прощание с Хаменеи

Замглавы Совета безопасности РФ прилетел на в иранскую столицу для участия в церемонии прощания с погибшим аятоллой Али Хаменеи.

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прибыл в Тегеран на церемонию прощания с покойным Верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи.

Соответствующий пост был опубликован им на личной странице в социальных сетях.

"Прибыл в Тегеран для участия в траурной церемонии по случаю гибели верховного руководителя Исламской Республики Иран аятоллы Сейеда Али Хаменеи"

– Дмитрий Медведев

Ожидается, что в ближайшее время Медведев прибудет к месту прощания с погибшим верховным лидером – Мосалле имени имама Хомейни в столице Исламской Республики.

Напомним, ранее стало известно, что Россию на похоронах Хаменеи представит не только Медведев, но и представители министерства иностранных дел, а также ряд религиозных деятелей.