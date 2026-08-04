Съемки фильма с участием Джеки Чана завершились в Баку

В Азербайджане подошел к концу съемочный процесс фильма "Доспехи Бога 4: Ультиматум" с участием знаменитого Джеки Чана.

Съемочная группа фильма "Доспехи Бога 4: Ультиматум" с участием Джеки Чана успешно завершила работу в Баку, рассказали в Азербайджанском государственном агентстве по кино (ARKA).

В сообщении говорится, что "Доспехи Бога 4: Ультиматум" – это самый масштабный зарубежный кинопроизводственный проект, который был реализован в Азербайджане на данный момент.

В ARKA обратили внимание на то, что в успешном проведении съемок большую роль сыграла совместная работа министерства цифрового развития и транспорта, МВД, МЧС, а также других структур при координации Минкультуры. А в общей сложности съемки проводились при поддержке 26 официальных организаций.