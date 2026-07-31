Производство форели в Дагестане выросло на 50% в 2026 году

Объемы выращивания форели на территории Дагестана по результатам первого полугодия 2026 года увеличились на 50% и достигли показателя в почти 1,5 тыс т.

В Дагестане рыбоводные хозяйства увеличили производство форели на 50%, достигнув объема в 1 494,8 т в первом полугодии 2026 года за счет реализации новых инвестпроектов. Об этом сообщает РБК Кавказ со ссылкой на региональный комитет по рыбному хозяйству.

Согласно данным профильного ведомства, реализация данного вида рыбы выросла на 57%. За первые шесть месяцев текущего года на региональный рынок поставлено 346,3 т форели против 220 т в аналогичном периоде 2025 года.

Лидером среди 20 профильных хозяйств республики остается ООО "Ирганайская форель" с расчетной мощностью до 3 тыс т в год. За шесть месяцев компания вырастила 1 402,2 т и реализовала 315,2 т форели. В свою очередь общий объем производства рыбы всеми предприятиями Дагестана за полугодие составил 7 тыс т, что практически соответствует показателям прошлого года.

Напомним, ранее в Каякентском районе республики началось строительство рыбоводного комплекса полного цикла по выращиванию осетровых. На первом этапе предприятие будет производить около 30 т рыбы в год с перспективой дальнейшего расширения мощности и поэтапного снижения импортозависимости региона.