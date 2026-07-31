В села Ходжавенда и Шуши спустя десятилетия возвращаются жители

Десятки семей в Азербайджане сегодня переедут в родные места, оставленные более 30 лет назад из-за оккупации. Жители возвращаются в Ходжавенд и Шушу.

В понедельник 17 августа на освобожденные территории Азербайджана для постоянного проживания вернутся десятки семей.

Сегодня организован переезд бывших вынужденных переселенцев в населенные пункты Ходжавендского и Шушинского районов. Переезд осуществляется в рамках программы "Большое возвращение" в соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В родные села могут вернуться семьи, которые долгое время проживали во временном жилье в различных регионах Азербайджана, они жили в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

В Ходжавендском районе жители возвращаются в село Гузейхырман – 18 семей в составе 82 человек, и в село Гюнейхырман – 21 семья, 103 человека. В Шушинском районе люди возвращаются в Кичик Галадара – 11 семей в составе 39 человек.