Вестник Кавказа

Ян начал готовиться в Кисловодске к бою с Двалишвили

Кисловодский национальный парк
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Петр Ян этой осенью проведет в ОАЭ бой против Мераба Двалишвили. Этой будет их третий поединок за последние несколько лет.

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петр Ян находится в настоящее время в Кисловодске, где готовится к третьему поединку против грузинского бойца Мераба Двалишвили.

Об этом рассказали в команде российского спортсмена, передает ТАСС.

На сегодняшний день Ян одержал 20 побед и потерпел 5 поражений в смешанных единоборствах. Первый бой между Яном и Двалишвили состоялся в марте 2023 года. Тогда победу одержал спортсмен из Грузии. Во втором поединке, состоявшемся в декабре прошлого года, победу одержал Ян. Их третий бой состоится на турнире UFC в Абу-Даби 24 октября.

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