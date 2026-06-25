Иран выкупил всю землю для строительства ж/д Решт-Астара

Власти Ирана полностью осуществили выкуп земли, на которой будет прокладываться железнодорожный участок Решт-Астара международного транспортного коридора Север-Юг.

Территория, где планируется создать железную дорогу Решт-Астара, полностью выкуплена иранскими властями, такое заявление сделала министр дорог и городского развития Исламской Республики Фарзане Садег.

Она обратила внимание на то, что правительство ИРИ на протяжении практически года последовательно выполняет обязательства в рамках проекта, которые были взяты на себя Тегераном при прежней власти.

Глава Миндорог добавила, что валютное финансирование уже обеспечено. Исполнительный контракт на строительство должен быть согласован еще на уровне Высшего совета национальной безопасности Ирана.

Садег выразила надежду, что проект будет согласован в максимально сжатые сроки, после чего можно будет перейти уже к строительству. Участок предполагается проложить за три года, а затем ввести его в эксплуатацию.

Напомним, что строительство железнодорожного отрезка Решт-Астара необходимо для окончательного запуска западного маршрута международного транспортного коридора Север-Юг.