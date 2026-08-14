Назван объем экспорта газа из Азербайджана в 2026 году

Поставки газа из АР составили около четверти от общего объема экспорта страны в этом году. Суммарно страна экспортировала свыше 14 млрд куб м газа.

Азербайджан за семь месяцев года поставил зарубежным потребителям 14,4 млрд куб м газа, информирует Государственный таможенный комитет.

Экспорт "голубого топлива" принес казне почти $4,9 млрд.

По данным таможенного ведомства, поставки выросли на 0,12%. При этом стоимость поставок снизилась более чем на 7%.

Отметим, что поставки газа составили около четверти всего объема экспорта АР в этом году. Суммарно Азербайджан наторговал с другими странами на $29,2 млрд в этом году, при этом экспорт вырос почти на треть в годовом выражении.