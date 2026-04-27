Названа минимальная цена хаджа

Стоимость хаджа в 2027 году составит от $5,6 тыс до $6,1 тыс, паломничество пройдет с 10 по 20 мая, а преим заявок завершится в конце 2026 года.

Минимальная стоимость хаджа в Саудовскую Аравию сейчас составляет $5,6 тыс, однако она растет вслед за удорожанием авиабилетов. Об этом РИА Новости рассказал заместитель председателя ДУМ РФ по хаджу и международным делам муфтий Рушан Аббясов.

"Минимум поездка в хадж в 2027 году обойдется в 5600 долларов США, стандартный тур - 6100 долларов. Но цены поднимаются из-за подорожания авиабилетов"

- Рушан Аббясов

Как уточнил муфтий, хадж‑2027 пройдёт с 10 по 20 мая. При этом он подчеркнул, что в соответствии с новыми нормами саудовского ведомства документы от паломников принимаются строго до конца следующего года.

Отметим, что хадж — это ежегодное паломничество в Мекку, один из пяти главных столпов ислама. Совершить его обязан каждый мусульманин, у которого есть физические силы и достаточные средства. Это одно из самых массовых религиозных событий в мире, собирающее миллионы верующих со всей планеты.