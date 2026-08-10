"Динамо" Махачкала усилит состав хавбеком из Марокко

Марокканский хавбек Мохамед Амин Эссахель близок к переходу в махачкалинское "Динамо". Последние несколько лет он защищает цвета футбольного клуба "Юнион Туарга".

Футбольный клуб "Динамо" Махачкала подпишет контракт с марокканским полузащитником Мохамедом Амином Эссахелем, выступающим в настоящее время у себя на родине за "Юнион Туарга".

По данным Sport24, сумма трансфера составит 750 тыс евро. Эссахель подпишет с динамовцами трехлетний контракт.

Ожидается, что на этой неделе 23-летний хавбек пройдет медосмотр.

Напомним, Эссахель защищает цвета клуба "Юнион Туарга" с лета 2023 года. За это время он провел за команду 64 матча, отметившись в них тремя голами и семью результативными передачами.

Махачкалинское "Динамо" после четырех туров располагается на 4-й строчке в турнирной таблица чемпионата России. В активе динамовцев 9 очков.