Вестник Кавказа

В Азербайджане участники Недели тюркского мира приняли Ханкендинскую декларацию

В Азербайджане участники Недели тюркского мира приняли Ханкендинскую декларацию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В рамках Недели тюркского мира участники единогласно утвердили Ханкендинскую декларацию, определяющую векторы развития сотрудничества между тюркскими государствами.

Участники Недели тюркского мира в Азербайджане единогласно приняли Ханкендинскую декларацию. Об этом сообщили в Министерстве культуры республики.

В документе базовыми направлениями для дальнейшего взаимодействия тюркских государств определены наука, образование, языковая и культурная сферы, а также охрана исторического наследия.

Делегаты официально поблагодарили президента Азербайджана Ильхама Алиева за идею провести юбилейные торжества и организовать Неделю. Отдельно в тексте отмечены главы других тюркских государств — им направлена благодарность за приветственные послания.

Напомним, ранее в Баку стартовала масштабная Неделя тюркского мира, церемония открытия которой собрала 215 гостей из 20 стран. Данное событие приурочено к 100-летию Первого тюркологического съезда 1926 года и организовано по официальной инициативе главы Азербайджана.

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