Неделя тюркского мира стартовала в Баку

В столице Азербайджана началась Неделя тюркского мира, посвященная 100-летию Первого тюркологического съезда, в которой принимают участие гости из 20 стран.

В Баку прошла церемония открытия Недели тюркского мира, приуроченной к 100-летию Первого тюркологического съезда, с участием 215 гостей из 20 стран.

Мероприятие организовано в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева от 22 октября 2025 года. Инициативу о проведении юбилея глава государства выдвинул на 12-м Саммите Организации тюркских государств, который прошел 6–7 октября 2025 года в городе Габала.

Программа Недели продлится до 3 июля и включает ряд научно-культурных встреч. Участники проведут пленарное заседание о роли тюркских организаций в достижении общих целей, а также обсудят динамику развития языков и вопросы интеграции в рамках панельных дискуссий.

Проект организован Минкультуры, Национальной академией наук Азербайджана и Министерством науки и образования. Партнерами выступают Организация тюркских государств, ТЮРКСОЙ, Бакинский госуниверситет, Тюркская академия и Фонд тюркской культуры и наследия.

​Отметим, Первый тюркологический съезд, заложивший основы культурной и научной интеграции тюркских народов, впервые состоялся в Баку в 1926 году