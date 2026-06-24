В Баку приняли декларацию 20-й сессии Парламентского союза ОИС

По итогам 20-й сессии Парламентского союза ОИС в Баку подписана итоговая декларация, закрепившая приверженность стран-участниц принципам международного права и мира.

Участники 20-й сессии Конференции Парламентского союза государств-членов Организации исламского сотрудничества, проходящей в Баку, приняли итоговую декларацию. Об этом сообщается по итогам двухдневного заседания.

В документе подтверждена приверженность целям Устава ПС ОИС, ООН и нормам международного права. Также делегаты выразили поддержку соглашению Ирана и США о деэскалации конфликта, отметив его значение для укрепления региональной стабильности.

Кроме того, участники конференции призвали международное сообщество принять эффективные меры по борьбе с экстремизмом, разжиганием ненависти и дискриминацией людей по этническому или религиозному признаку на всех уровнях.

Напомним, 20-я сессия Конференции Парламентского союза государств-членов ОИС проходит в Баку с 22 по 25 июня. Мероприятие объединило председателей парламентов, заместителей председателей и представителей международных организаций из стран исламского мира для координации подходов к глобальным политическим вызовам и укрепления межпарламентского сотрудничества.