Вестник Кавказа

В Баку стартовала сессия Конференции Парламентского союза ОИС

Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Баку принимает сессию Конференции Парламентского союза ОИС. Ожидаются свыше 400 участников.

В столице Азербайджана начала работу 20-я сессия Конференции Парламентского союза государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС).

На открытии мероприятия ожидаются выступления спикеров и вице-спикеров парламентов государств, которые входят в ОИС. Кроме того, ожидаются представители организаций. 

Мероприятие соберет свыше 400 участников из разных стран. Более 40 государств отправили на сессию свои делегации, более 10 стран направили спикеров парламентов, также выступят представители 10 международных организаций. 

В фокусе внимания участников конференции станут вопросы, связанные с инклюзивным экономическим развитием. Работа сессии завершится 25 июня. 

Напомним, что в состав ОИС входят 57 стран-участниц. Организация является второй по величине в мире после ООН.

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