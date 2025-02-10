Мохаммад Багер Галибаф прибыл с рабочим визитом в Баку

В Азербайджан прибыл спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф для участия в сессии Конференции парламентского союза Организации исламского сотрудничества.

Председатель Исламского консультативного собрания Исламской Республики Иран Мохаммад Багер Галибаф прибыл в Азербайджан с рабочим визитом. Об этом сообщает отдел пресс-службы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

В Баку спикер парламента Ирана примет участие в 20-й сессии Конференции парламентского союза государств - членов Организации исламского сотрудничества.

Напомним, прошлый визит Мохаммада Багера Галибафа в Азербайджан состоялся в феврале 2025 года для участия в 15-м пленарном заседании Азиатской парламентской ассамблеи. В ходе поездки состоялись переговоры с президентом страны Ильхамом Алиевым и спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой, на которых стороны обсуждали развитие сотрудничества, трехстороннее взаимодействие Ирана, Азербайджана и России, а также совместные проекты в энергетике и транзитных коридорах "Север - Юг" и "Восток - Запад".