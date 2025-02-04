Вестник Кавказа

Иран и Азербайджан обсудили военное сотрудничество на Каспии

Иран и Азербайджан обсудили военное сотрудничество на Каспии
© Фото: Mehr
Руководители военно-морских сил Азербайджана и Ирана обсудили совместные действия для обеспечения безопасности вод Каспия.

Представители военно-морского командования Азербайджана встретились с коллегами из Ирана в рамках военно-морских учений "AMAN-25".  

Сообщается, что переговоры прошли между заместителем командующего Военно-морскими силами (ВМС) Азербайджана капитаном первого ранга Теймуром Муршудовым и командующим ВМС Ирана контр-адмиралом Шахрамом Ирани. 

Стороны рассмотрели векторы возможного сотрудничества в рамках работы по обеспечению безопасности Каспия. Также высокопоставленные офицеры отметили необходимость организации совместных учений для отработки взаимодействия между соединениями. 

Ранее в Иране прошли масштабные учения "Мощь 1403 года", в рамках которых военные исламской республики представили обновленный комплекс ПВО "Бавар-373".

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