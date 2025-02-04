Иран и Азербайджан обсудили военное сотрудничество на Каспии

Руководители военно-морских сил Азербайджана и Ирана обсудили совместные действия для обеспечения безопасности вод Каспия.
Представители военно-морского командования Азербайджана встретились с коллегами из Ирана в рамках военно-морских учений "AMAN-25".
Сообщается, что переговоры прошли между заместителем командующего Военно-морскими силами (ВМС) Азербайджана капитаном первого ранга Теймуром Муршудовым и командующим ВМС Ирана контр-адмиралом Шахрамом Ирани.
Стороны рассмотрели векторы возможного сотрудничества в рамках работы по обеспечению безопасности Каспия. Также высокопоставленные офицеры отметили необходимость организации совместных учений для отработки взаимодействия между соединениями.
Ранее в Иране прошли масштабные учения "Мощь 1403 года", в рамках которых военные исламской республики представили обновленный комплекс ПВО "Бавар-373".