Вестник Кавказа

Иран отказался говорить с США в слабой позиции

Иран отказался говорить с США в слабой позиции
© Фото: IRNA
Иран не будет говорить с новыми властями США, пока американские санкции остаются главным препятствием для развития иранской экономики: иранским властям предпочтительнее сначала наладить диалог с международными партнерами.

Тегеран не будет вести переговоры с Вашингтоном по иранской ядерной программе в нынешних условиях беспрецедентного давления со стороны США, заявил сегодня глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

"Переговоры со слабой позиции не являются настоящими. Это капитуляция. Мы никогда не будем заниматься переговорами в таких условиях"

- Аббас Аракчи

При этом Иран не отказывается от диалога, однако действия США в отношении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) показали, что Вашингтону доверять нельзя – одновременно с желанием вести равноправный диалог новые власти в США продолжают вводить против ИРИ новые, все более жесткие санкции, отметил глава иранского внешнеполитического ведомства, передает "Интерфакс".

Реальные методы борьбы с американскими антииранскими санкциями, которые остаются главным препятствием для развития экономики ИРИ – это диалог с международными партнерами для отмены ограничений и развитие внутреннего потенциала страны, добавил министр.

О том, что Иран пока не пойдет ни на какие переговоры, заявила сегодня и пресс-секретарь правительства Фатеме Мохаджерани, которая опубликовала сообщение в социальной сети "X": стратегия правительства заключается в том, чтобы был услышан единый голос Ирана, написала она.

"Сегодня мы больше, чем вчера, нуждаемся в единстве и солидарности для преодоления проблем. Переговоры с европейскими странами будут продолжены, и все прекрасно знают, что Иран не пойдет на переговоры, если они будут бесчестными"

- Фатеме Мохаджерани

Президент США Дональд Трамп два дня назад заявил, что предпочитает договориться с Ираном, а не прибегать к военным действиям.

Напомним, ранее против переговоров с США на встрече с командованием ВВС и ПВО армии ИРИ, прошедшей 7 февраля, выступил и верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Он подчеркнул, что переговоры никак не помогут снять санкции в отношении Исламской Республики и решить проблемы страны, а значит, с помощью переговоров с Вашингтоном нельзя решить ни одну проблему.

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