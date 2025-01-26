Вестник Кавказа

Верховный лидер Ирана отказался вести переговоры с США

Андрей Петров, Артем Соколов
Али Хаменеи
© Фото: сайт агентства Tasnim
Иран не должен вести переговоры с США, считает Верховный лидер страны. По его мнению, контакты с американской стороной бесперспективны и не могут решить проблемы.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выступает против переговоров с Соединенными Штатами. Об этом он заявил во время своей речи на встрече с командованием ВВС и ПВО армии ИРИ, прошедшей 7 февраля.

Он подчеркнул, что переговоры никак не помогут снять санкции в отношении Исламской Республики и решить проблемы страны.

"Переговоры с США никак не влияют на решение проблем страны. Не позволяйте им врать, что, если мы сядем с ними за стол переговоров, та или иная проблема будет решена"

– Али Хаменеи

Он акцентировал внимание на том, что с помощью переговоров с Вашингтоном нельзя решить ни одну проблему.

Перспективы ядерной сделки

Старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН Владимир Сажин в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, какие сейчас перспективы у заключения Ираном новой ядерной сделки с США и другими вероятными сторонами.

"Важно, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи не велел вести лишь "прямые переговоры с США". При этом Иран никогда напрямую с США не контактировал: хотя переговорный процесс шел постоянно с 2011 года, он всегда велся через посредников (как правило, или в Омане, или в Швейцарии). То есть верховный лидер сказал прямо, что прямые переговоры были бы неразумными, так как нечестными – а вот переговоры через посредников он не запрещал. Этот формат показал свою эффективность 10 лет назад, когда был заключен СВПД. Поэтому не исключено, что иранцы и американцы будут вести переговоры о снятии санкций в обмен на решение ядерной проблемы", – сообщил он.

"Ядерная проблема Ирана очень важна не только для иранской политики, но и для безопасности всего Ближнего Востока. Конечно, сейчас много говорят о Палестине и ХАМАС, однако, на мой взгляд, в ближайшие десятилетия палестинская проблема не решаема, тут даже самые оригинальные идеи президента Дональда Трампа не помогут. Между тем ядерную проблему Ирана вполне реально решить путем переговоров, например, в формате той же группы "5+1" (постоянные члены СБ ООН плюс Германия), когда переговорщики помогают выработке общей платформы для США и Ирана. И этой проблемой действительно надо заниматься, в ее решении заинтересованы все", – подчеркнул Владимир Сажин.

"В Иране сейчас экономическая и финансовая ситуация чрезвычайно плоха, если говорить очень мягко. Конечно, западные санкции для Ирана – не единственный фактор, влияющий на экономику, есть много внутренних проблем, но невозможно отрицать, что торговые и финансовые ограничения буквально подрывают экономику Ирана. Дональд Трамп на днях объявил о возобновлении максимального давления на Иран, а значит, влияние этого фактора усилится. Поэтому переговоры по ядерной сделке нужны Тегерану. Так что слова аятоллы Хаменеи по поводы прямых переговоров – это, скорее, пропагандистское заявление для командующих ВВС и противовоздушной обороны", – указал востоковед.

"Иран сейчас поставлен США перед ясным выбором. Дональд Трамп сказал, что рассчитывает на мирное решение через новую ядерную сделку – но в то же время у него есть и "другой вариант", то есть решение силовое, совместные с Израилем удары по ядерным объектам Ирана. Этот вариант опасен и для Ирана, и для всего Ближнего Востока. Поэтому, безусловно Иран нуждается и хочет этих переговоров, несмотря на пропагандистскую маскировку. Мы знаем, что негласные контакты уже идут, это подтверждают и иранская, и американская сторона. Официальные переговоры пока не начались, но наверняка будут в перспективы организованы", – заключил Владимир Сажин.

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