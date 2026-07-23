У Грозного будет свой уникальный городской дизайн

Городской дизайн-код с местным колоритом разрабатывают для столицы Чечни специалисты Института пространственного развития мэрии Грозного: рекомендации включают полный пакет для городской инфраструктуры.

У столицы Чечни города Грозный будет свой уникальный городской дизайн, в котором обозначат четкие правила оформления фасадов и внешний вид городской инфраструктуры, сообщили в пресс-службе городской администрации.

"В единую систему вошли городской дизайн-код, объемно-пространственный регламент. Главная цель - сформировать гармоничный, функциональный и инклюзивный облик Грозного, избавив улицы от визуального шума и хаотичного оформления"

- сообщение

Специалисты Института пространственного развития мэрии г. Грозного активно работают над внедрением комплексного пакета градостроительных рекомендаций. В него будут включены четкие правила оформления вывесок и информационных конструкций, которые приведут к единому балансу по цветам, формам и размерам, передает портал "Это Кавказ".

Новые нормы опираются на современные мировые тренды, но при этом тесно связаны с местными национальными традициями и архитектурным контекстом региона. Они будут содержать и правила адаптации общественных мест для маломобильных граждан и людей с ограниченными возможностями здоровья, - говорится в сообщении.

С внедрением новых документов Грозный преобразится в современный, эстетически урегулированный и полностью доступный мегаполис, уверены в Институте пространственного развития.