У Грозного будет свой уникальный городской дизайн

У столицы Чечни города Грозный будет свой уникальный городской дизайн, в котором обозначат четкие правила оформления фасадов и внешний вид городской инфраструктуры, сообщили в пресс-службе городской администрации.
"В единую систему вошли городской дизайн-код, объемно-пространственный регламент. Главная цель - сформировать гармоничный, функциональный и инклюзивный облик Грозного, избавив улицы от визуального шума и хаотичного оформления"
- сообщение
Специалисты Института пространственного развития мэрии г. Грозного активно работают над внедрением комплексного пакета градостроительных рекомендаций. В него будут включены четкие правила оформления вывесок и информационных конструкций, которые приведут к единому балансу по цветам, формам и размерам, передает портал "Это Кавказ".
Новые нормы опираются на современные мировые тренды, но при этом тесно связаны с местными национальными традициями и архитектурным контекстом региона. Они будут содержать и правила адаптации общественных мест для маломобильных граждан и людей с ограниченными возможностями здоровья, - говорится в сообщении.
С внедрением новых документов Грозный преобразится в современный, эстетически урегулированный и полностью доступный мегаполис, уверены в Институте пространственного развития.