ЕС не смог отказать себе в российской рыбе

Российская рыба была исключена из очередного санкционного пакета Евросоюза так как стала камнем преткновения, рассказал глава Росрыболовства Илья Шестаков.
Рыба из РФ должна была попасть под санкции в рамках 21-го пакета европейских рестрикций.
"Во-первых, они хотели ввести (в санкционный пакет) минтай и треску, которую сами потребляют и очень много используют на внутреннем рынке. Проблема, наверное, была даже не столько в том, что они ввели пошлины, ужесточающие поставки продукции. Российская рыба при этом давно встроена в европейскую переработку"
– Илья Шестаков
Он поделился, что Нидерланды входят в список пяти основных импортеров рыбы и рыбной продукции, также в Германии и Польше работает много заводов именно на российском сырье – они производят рыбные палочки из отечественной рыбы.
По словам главы Росрыболовства, на решение не включать российскую рыбу в "черный список" повлиял целый ряд факторов.
Он указал на то, что даже глава евродипломатии Кая Каллас не была готова к такой ситуации, она заявила, что была в шоке от того, насколько большое значение имеет рыба.
"То есть они вводили санкции по многим секторам, а рыба здесь оказалась камнем преткновения. Поэтому мы были к этому готовы. Мы развиваем альтернативные экспортные направления"
– Илья Шестаков
Глава Росрыболовства добавил в беседе с ТАСС, что Россия в рамках неформальных контактов предупреждала ЕС о том, чего они могут добиться такими санкциями.
Отметим, что в июне России почти вдвое увеличила поставки рыбы в Евросоюз, они выросли в 1,7 раза и достигли максимальных значений с ноября 2024 года – почти 75 млн евро. При этом по итогам первого полугодия в целом экспорт рыбы в ЕС снизился на 8%.
В основном Россия поставляет на европейский рынок мороженое филе минтая и трески, основной покупатель в Европе – Германия.