ЕС не смог отказать себе в российской рыбе

Глава Росрыболовства рассказал, что рыба из РФ могла попасть в 21-й пакет санкций ЕС, однако оказалась камнем преткновения. Поставки будут продолжены.

Российская рыба была исключена из очередного санкционного пакета Евросоюза так как стала камнем преткновения, рассказал глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Рыба из РФ должна была попасть под санкции в рамках 21-го пакета европейских рестрикций.

"Во-первых, они хотели ввести (в санкционный пакет) минтай и треску, которую сами потребляют и очень много используют на внутреннем рынке. Проблема, наверное, была даже не столько в том, что они ввели пошлины, ужесточающие поставки продукции. Российская рыба при этом давно встроена в европейскую переработку"

– Илья Шестаков

Он поделился, что Нидерланды входят в список пяти основных импортеров рыбы и рыбной продукции, также в Германии и Польше работает много заводов именно на российском сырье – они производят рыбные палочки из отечественной рыбы.

По словам главы Росрыболовства, на решение не включать российскую рыбу в "черный список" повлиял целый ряд факторов.

Он указал на то, что даже глава евродипломатии Кая Каллас не была готова к такой ситуации, она заявила, что была в шоке от того, насколько большое значение имеет рыба.

"То есть они вводили санкции по многим секторам, а рыба здесь оказалась камнем преткновения. Поэтому мы были к этому готовы. Мы развиваем альтернативные экспортные направления"

– Илья Шестаков

Глава Росрыболовства добавил в беседе с ТАСС, что Россия в рамках неформальных контактов предупреждала ЕС о том, чего они могут добиться такими санкциями.

Отметим, что в июне России почти вдвое увеличила поставки рыбы в Евросоюз, они выросли в 1,7 раза и достигли максимальных значений с ноября 2024 года – почти 75 млн евро. При этом по итогам первого полугодия в целом экспорт рыбы в ЕС снизился на 8%.

В основном Россия поставляет на европейский рынок мороженое филе минтая и трески, основной покупатель в Европе – Германия.