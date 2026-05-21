Вестник Кавказа

Дебют Александра Плющенко за Азербайджан состоится на турнире в Турции

Дебют Александра Плющенко за Азербайджан состоится на турнире в Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фигурист Александр Плющенко сменил спортивное гражданство этой весной. Его дебют на международной арене в качестве члена сборной Азербайджана состоится в Турции.

Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, заявлен на этап юниорского Гран-при по фигурному катанию в Анкаре. Соответствующую информацию подтвердили в пресс-службе Международного союза конькобежцев (ISU).

Соревнования пройдут с 17 по 19 сентября нынешнего года.

После турнира в Анкаре Александр Плющенко примет участие в Гран-при в Батуми, который состоится 23-26 сентября.

Напомним, Александр Плющенко сменил спортивное гражданство в мае. С нового сезона он будет выступать за Азербайджан. Турнир в Анкаре станет для него первым на международной арене.

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