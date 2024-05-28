Сын Евгения Плющенко будет выступать за Азербайджан

Александр Плющенко будет представлять Азербайджан на международных соревнованиях: Федерация фигурного катания РФ предоставила соответствующее разрешение.

13-летний фигурист Александр Плющенко, который является сыном двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, будет выступать за Азербайджан, сообщают СМИ.

Федерация фигурного катания России выдала юному спортсмену разрешение на выступление за другую страну. Чтобы окончательно оформить переход, сыну Плющенко также предстоит получить документ от ISU.

Отметим, что Александр Плющенко с ранних лет занимается в академии "Ангелы Плющенко" и участвует в ледовых шоу. Юный спортсмен обладает широкой медийной известностью, которая выходит далеко за пределы спортивного сообщества.

Ранее появилась информация о переходе в сборную Азербайджана Вероники Жилиной, которая также готовилась к стартам под руководством Евгения Плющенко.