Нормализация в мире невозможна без диалога России и США – Рябков

Существенная нормализация международной ситуации невозможна без российско-американского диалога, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

В интервью "Ведомостям" он пояснил, что РФ и Америка несут особую ответственность за стабильность и безопасности в мире будучи членами Совбеза ООН с одной стороны и обладая значительным влиянием на международные и региональные процессы с другой.

"Сложно представить себе сценарий существенной нормализации ситуации в мире в отсутствие полноценного диалога и сотрудничества между Россией и США на основе взаимоприемлемого баланса интересов"

– Сергей Рябков

В то же время замминистра констатировал, что "дружба" между Москвой и Вашингтоном на данный момент невозможна. Он пояснил, что стороны могли бы добиваться неидеологизированного и взаимоуважительного сосуществования, базирующегося на взаимном признании интересов и готовности к урегулированию через диалог.

"Разумеется, наша страна остается готовой и к другим вариантам развития событий"

– Сергей Рябков