Вестник Кавказа

Нормализация в мире невозможна без диалога России и США – Рябков

Рябков Сергей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Диалог между Москвой и Вашингтоном, по словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, является непременным условием нормализации ситуации в мире.

Существенная нормализация международной ситуации невозможна без российско-американского диалога, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

В интервью "Ведомостям" он пояснил, что РФ и Америка несут особую ответственность за стабильность и безопасности в мире будучи членами Совбеза ООН с одной стороны и обладая значительным влиянием на международные и региональные процессы с другой.

"Сложно представить себе сценарий существенной нормализации ситуации в мире в отсутствие полноценного диалога и сотрудничества между Россией и США на основе взаимоприемлемого баланса интересов"

– Сергей Рябков

В то же время замминистра констатировал, что "дружба" между Москвой и Вашингтоном на данный момент невозможна. Он пояснил, что стороны могли бы добиваться неидеологизированного и взаимоуважительного сосуществования, базирующегося на взаимном признании интересов и готовности к урегулированию через диалог.

"Разумеется, наша страна остается готовой и к другим вариантам развития событий"

– Сергей Рябков

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
720 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.