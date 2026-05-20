Нормализация в мире невозможна без диалога России и США – Рябков

Существенная нормализация международной ситуации невозможна без российско-американского диалога, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
В интервью "Ведомостям" он пояснил, что РФ и Америка несут особую ответственность за стабильность и безопасности в мире будучи членами Совбеза ООН с одной стороны и обладая значительным влиянием на международные и региональные процессы с другой.
"Сложно представить себе сценарий существенной нормализации ситуации в мире в отсутствие полноценного диалога и сотрудничества между Россией и США на основе взаимоприемлемого баланса интересов"
– Сергей Рябков
В то же время замминистра констатировал, что "дружба" между Москвой и Вашингтоном на данный момент невозможна. Он пояснил, что стороны могли бы добиваться неидеологизированного и взаимоуважительного сосуществования, базирующегося на взаимном признании интересов и готовности к урегулированию через диалог.
"Разумеется, наша страна остается готовой и к другим вариантам развития событий"
– Сергей Рябков