США и Иран достигли соглашения – СМИ

Проект ирано-американского соглашения был окончательно согласован сторонами при посредничестве Пакистана, сообщает телеканал "Аль-Арабия".
Предполагается, что результаты переговоров будут обнародованы в ближайшие часы.
Как передает телеканал, проект включает пять пунктов.
Прежде всего, Вашингтон и Тегеран договорились о немедленном и всеобъемлющем прекращении огня на всех направлениях.
Далее, они обязались отказаться от взаимных обстрелов инфраструктуры.
Еще один пункт касается свободы судоходства в Персидском заливе и Ормузском проливе. Она будет гарантирована в рамках совместного механизма надзора.
Согласно четвертому пункту, антииранские санкции будут постепенно отменяться в обмен на выполнение Ираном условий соглашения.
Наконец, были согласованы сроки старта переговоров по пока нерешенным вопросам. Планируется, что они начнутся в течение максимум недели.