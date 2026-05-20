США и Иран достигли соглашения – СМИ

Вашингтон и Тегеран, по данным СМИ, достигли компромисса по окончательному варианту соглашения.

Проект ирано-американского соглашения был окончательно согласован сторонами при посредничестве Пакистана, сообщает телеканал "Аль-Арабия".

Предполагается, что результаты переговоров будут обнародованы в ближайшие часы.

Как передает телеканал, проект включает пять пунктов.

Прежде всего, Вашингтон и Тегеран договорились о немедленном и всеобъемлющем прекращении огня на всех направлениях.

Далее, они обязались отказаться от взаимных обстрелов инфраструктуры.

Еще один пункт касается свободы судоходства в Персидском заливе и Ормузском проливе. Она будет гарантирована в рамках совместного механизма надзора.

Согласно четвертому пункту, антииранские санкции будут постепенно отменяться в обмен на выполнение Ираном условий соглашения.

Наконец, были согласованы сроки старта переговоров по пока нерешенным вопросам. Планируется, что они начнутся в течение максимум недели.