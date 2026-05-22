Авиакомпания AZAL получит семь новых самолетов до конца года

Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) до конца 2026 года получит семь новых самолетов. Об этом сообщил председатель правления компании Самир Рзаев в интервью государственной телекомпании AzTV.

В число ожидаемых воздушных судов входят шесть самолетов Airbus A320neo и один Boeing 787-9. За счет новых самолетов AZAL планирует расширить географию полетов.

Отметим, в настоящее время парк AZAL насчитывает 26 самолетов, из которых шесть Airbus A320neo были получены до сегодняшнего дня. К 2032 году парк достигнет порядка 50 самолетов, для чего заключены соответствующие контракты и ведутся переговоры.

AZAL принадлежит правительству Азербайджана и базируется в аэропорту "Гейдар Алиев" в Баку.