Товарооборот Азербайджана и СНГ вырос более чем на 10%

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов заявил, что торгово-экономические отношения республики со странами СНГ укрепляются и демонстрируют позитивную динамику. Об этом сообщает информационное агентство АзерТАдж.

Выступая на заседании Совета глав правительств СНГ в Ашхабаде, азербайджанский премьер уточнил, что в 2025 году объем товарооборота между Азербайджаном и государствами Содружества увеличился более чем на 10%.

"Торгово-экономические отношения Азербайджана со странами СНГ последовательно укрепляются, демонстрируя позитивную динамику. В 2025 году объем товарооборота между Азербайджаном и государствами - участниками СНГ увеличился на более чем 10%"

- Али Асадов

Также он подчеркнул, высокий потенциал гуманитарных проектов для укрепления дружбы между странами. По словам премьера, решения объявить Минск Молодежной столицей СНГ в 2027 году, а Караганду в 2028 году имеют практическое значение и помогут Азербайджану и другим странам Содружества активнее вовлекать молодежь в общественную и политическую жизнь.