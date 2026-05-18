Мишустин примет завтра участие в заседании Совета глав правительств СНГ

Премьер-министр России Михаил Мишустин примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ, которое состоится 22 мая в Ашхабаде. Об этом сказано в сообщении, распространенном пресс-службой российского правительства.
В ходе встречи стороны поговорят об укреплении взаимодействия в рамках СНГ в торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной областях.
"Планируется рассмотреть тематику цифровой трансформации отраслей горно-металлургического комплекса, усиления транспортной взаимосвязанности, развития радионавигационных систем, а также взаимодействие в сфере геоинформационных технологий и пространственных данных"
– пресс-служба
Кроме того, на заседании будет утверждена Стратегия конгрессно-выставочной деятельности Содружества, рассчитанная до 2030 года.