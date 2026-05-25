Пентагон составил список целей в Иране на случай эскалации – СМИ

В США по-прежнему не исключают возобновления ударов по Ирану. С этой целью Пентагон разработал список дополнительных целей, расположенных в Исламской Республике.

Соединенные Штаты подготовили список дополнительных целей в Иране на случай, если президент страны Дональд Трамп решит возобновить удары по Исламской Республике. Об этом рассказали американские чиновники и эксперты по нацбезопасности.

"Пентагон разработал список дополнительных целей на случай, если президент решит возобновить боевые действия (против Ирана – прим. ред.)"

Источники рассказали, что эти цели могут представлять более трудную задачу для нанесения ударов, поскольку их гораздо сложнее обнаружить.

В последние дни Дональд Трамп сообщал об успешном продвижении американо-иранских переговоров. По данным СМИ, проект соглашения между Вашингтоном и Тегераном готов на 95%. В настоящее время стороны продолжают обсуждать точные формулировки. Дискуссии касаются конкретных пунктов о ядерном арсенале и Ормузском проливе.