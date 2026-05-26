Матвиенко: диалог парламентов укрепит сотрудничество РФ и Азербайджана

Валентина Матвиенко по случаю Дня независимости Азербайджана отметила ключевую роль парламентского диалога в укреплении и развитии сотрудничества республики с РФ.

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко отметила важность развития российско-азербайджанского парламентского диалога для реализации совместных проектов. Об этом говорится в поздравлении по случаю Дня независимости АР.

"Убеждена, конструктивный российско-азербайджанский парламентский диалог будет оставаться важной составляющей плодотворного развития сотрудничества России и Азербайджана "

- Валентина Матвиенко

Председатель Совета Федерации пожелала Сахибе Гафаровой и ее коллегам крепкого здоровья и успехов в законодательной деятельности, передав народу Азербайджана пожелания мира и процветания.

Отметим, сегодня, 28 мая, в Азербайджане отмечается национальный праздник — День независимости.